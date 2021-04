Oglasila se Tozovčeva supruga: “Ovo je trenutak kada ne mogu više”

Vesti online pre 2 sata | Mondo/Blic

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je u 86. godini, a njegova supruga Emilija Mima skrhana je bolom zbog gubitka svog voljenog.

– Nemam snage više ni da pričam. Izgubila sam sa njim deo svog života. Ovo je trenutak kada stvarno ne mogu više… Molim vas recite da me ne zovu, jer nemam snage da pričam – rekla je Emilija. Legendarni pevač je pre četiri meseca, venčao Emiliju. Slavlje su upriličili u svom domu, i to posle 40 godina veze. Tozovac je svojevremeno otkrio da je ljubav počela pre četiri decenije, i to na prvi pogled. – Sreli smo se slučajno i tako je počelo. Zaljubili smo se čim smo