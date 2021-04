Policija u Beogradu uhapsila muškarca i kod njega pronašla kilogram heroina

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Beogradu zaplenili su oko kilogram heroina i uhapsili dvadesetpetogodišnjeg M.S. iz Arandjelovca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

MUP je saopštio da je policija na auto-putu "Miloš Veliki" zaustavila automobil kojim je osumnjičeni upravljao, nakon čega je on pokušao da pobegne sa delom droge, ali ga je sprečila policija. Policija je prilikom pretresa kod osumnjičenog i u gepeku njegovog automobila pronašla ukupno oko kilogram heroina, naveli su iz MUP. M.S. je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.