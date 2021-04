Vremenska prognoza - 7. april

RTS pre 5 sati

April nam donosi zimsko iznenađenje. Od popodneva sneg promiče u Podrinju i u Vojvodini dok je zapad našeg regiona već zatrpan snegom. Do jutra zabeleće se veći deo Srbije. Sutra padavine uglavnom južnije od Save i Dunava. Hladan vazduh zahvatio je veći deo Evrope. U Srbiji ujutru temepratura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.04.2021. Sreda: Ujutro oblačno i hladno, mestimično sa slabim mrazem i snegom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa kišom i snegom i manjim povećanjem visine snežnog pokrivača, u brdsko-planinskim sa snegom i vejavicom. Na severu i zapadu pre podne, a u centralnim krajevima do kraja dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren, povremeno