Hladno, u nižim predelima kiša, u višim sneg

NOVI SAD - U Srbiji se ujutro iznad većeg dela zemlje očekuje hladno i vedro vreme, sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana će se naoblačenje sa severa i zapada tokom dana proširiti na celu zemlju, uslovljavajući u nižim predelima kišu, a u višim susnežicu i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, severozapadni, u zoni fronta povremeno jak. Najniža temperatura od -2 do pet stepeni, najviša dnevna od pet do 15. U Beogradu će preovlađivati oblačno, hladnije, povremeno s kišom, više padavina se očekuje posle podne, a uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada počeće da pada sneg. Vetar slab i umeren, pre podne povremeno jak, severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od pet do sedam stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i