Ariljac skrivao marihuanu u odžaku

U Užicu je uhapšen B. B. (30) iz Arilja zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog na Zlatiboru u odžaku iza kamina, pronašla oko 100 grama marihuane. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.