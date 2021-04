Jokić o treneru i suđenju: Platiću mu kaznu, sudije me ne zanimaju

B92 pre 4 sati | B92

Nikola Jokić govorio je posle sedme uzastopne pobede Denvera.

Nagetsi su sa 106:96 savladali San Antonio Sparse, a srpskom centru je nedostajao skok za tripl-dabl. Upisao je 25 poena, 9 skokova i 10 asistencija. Da li će platiti kaznu Majka Melouna, koji je isključen jer je napao sudije zbog nedosuđenog faula nad njim? "Naravno, sada nemam izbora. Platiću kaznu. Trener je bio uz mene, podržao me je i to je najmanje što mogu da uradim". U drugoj četvrtini su igrali snažno protiv njega... To je Melouna naljutio. "Cele godine je