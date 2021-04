U Srbiji ujutru hladno, tokom dana padaće kiša i sneg

Danas pre 23 minuta | Piše: Beta

U Srbiji će ujutru biti vedro i hladno vreme sa slabim mrazom, dok će tokom dana biti oblačno i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do jedan, a najviša od osam do 12 stepeni. U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i hladno sa slabim mrazom. U toku dana biće promenljivo oblačno i sveže, sa kratkotrajnom kišom ili snegom. Najniža temperatura biće od minus dva do nule, a najviša 10 stepeni.