"Zlatne kvake nisu bitne pri kupovini stana, gledajte temelj i konstrukciju"

RTS pre 1 sat

Kada se kupuje stan gleda se sve – od ulaza u zgradu do krova. Međutim, ima mnogo stvari koje ne vidimo, a važne su. Ekspert za visokogradnju Marko Marinković kaže za RTS da to da li imate zlatne kvake ili pozlaćene česme nije bitno pri kupovini stana, bitna je konstrukcija i da li je dobar temelj, jer to ne možete sami zameniti.

Nedavno smo imali vest da cena kvadrata u Beogradu neumoljivo raste i da je na četvrtom mestu među najskupljim gradovima u Evropi. Ekspert za visokogradnju Marko Marinković ističe da bi trebalo da kvalitet prati cenu, ali to nekada nije slučaj, nekada je to opravdano zbog lokacije, jer ona diktira značajan deo cene. Kaže da možemo imati dva identična objekta na dve lokacije koji će imati različitu cenu. Prema njegovim rečima, ne treba na uštrb kvaliteta birati