Sutra pretežno sunčano i toplije, ujutro ponegde slab mraz

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, ponegde slab mraz a u toku dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južnih pravaca. Jutarnja temperatura će se kretati od minus četiri do šest stepeni celzijusa, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren vetar, južnih pravaca. Jutarnja temperatura će biti od nula do šest stepeni, najviša dnevna 19 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u nedelju pre podne biti sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost retka pojava kratkotrajne kiše ili