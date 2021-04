Mihajlović: Ako može „spremačica“, zašto ne bi moglo „inženjerka“

Dnevnik pre 47 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović upitala je zašto pojedincima reči direktorka, predsednica, sutkinja, inženjerka paraju uši i da li je to zaista do prirode jezika ili do patrijarhalnih obrazaca koji ne dozvoljavaju ženama da budu prepoznate i prisutne na pozicijama moći i uticaja.

Ona je u autorskom tekstu za list „Politika" ukazala da postoje reči, naročito nazivi zanimanja koje se tradicionalno iskazuju u ženskom rodu kao što su čistačica, kuvarica, vaspitačica, navodeći da se uglavnom radi o zanimanjima koja su slabije plaćena i manje cenjena. Mihajlovićeva je rekla i da upotreba rodno osetljivog jezika podiže svest o značaju jednakosti žena i muškaraca time što ženama daje veću vidljivost i prepoznaje njihove uloge i rad u svim sferama