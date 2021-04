Posle hladnog jutra sunčano i toplije

Politika pre 8 sati

U Srbiji će danas posle hladnog jutra sa slabim mrazem biti sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Vetar slab promenljivog pravca, na severu zemlje umeren južni. I u Beogradu ujutro hladno, na širem području sa slabim mrazem. U toku dana sunčano i toplije uz slab južni vetar. Jutarnja temperatura od minus dva do nula, najviša dnevna oko 15 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata blago smanjenje biometeoroloških tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa