Liga Evrope: Tadić asistirao i promašio penal, Dinamo izgubio, Junajted u dobroj poziciji (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FUDBALERI Ajaksa poržaženi su od Rome u Amsterdamu sa 1:2 u prvom meču četvrtfinala Lige Evrope. Dušan Tadić mogao je biti heroj "kopljanika".

Reprezentativac Srbije je najpre sjajno asistirao Dejviju Klasenu u 39. minutu, ali je u drugom delu susreta promašio penal i omogućio rivalu da ostane u utakmici. "Vučica" je to iskoristila, do izjednačenja je stigla u 57. minutu preko Lorenca Pelegrina. Pellegrini goal for Roma against Ajax in the Europa League #uel pic.twitter.com/CMxMOXlSSB — Everything Sports (@CompleteSport24) April 8, 2021 Kada se činilo da će meč biti završen 1:1 Ibanjez je ostao sam u