Večernje novosti pre 26 minuta | Novosti online

NEŠTO posle 23 sata u celom svetu došlo je do pada Fejsbuka i Instagrama.

To se dogodilo i u Srbiji, a komentari o ovom događaju brzo su počeli da se šire Tviterom. Poruka na beloj pozadini, koja se pojavi kada uđete na fejsbuk glasi: "Sorry, something went wrong". Foto: Printskrin