Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazem a, a u toku dana sunčano i toplije.

Vetar slab, promenljiv, na severu i umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najvisa dnevna od 11 C do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Foto: PrintskrinRHMZ