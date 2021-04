Još jedna jokićeva MVP predstava Rekord karijere Zeka Lavina (video+foto))

Večernje novosti pre 26 minuta | Novosti online

NAJBOLJI košarkaš NBA lige Nikola Jokić nastavlja da briljira u najjačoj ligi na svetu. Srbin je zabeležio 13. tripl-dabl sezone, a 54. u karijeri u trijumfu Denvera nad San Antoniom 121:119.

On je na parketu proveo nešto manje od 39 minuta i za to vreme postigao 26 poena (9/17 iz igre, 2/2 trojke, 6/6 slobodna bacanja), uz 13 skokova i 14 asistencija. Ekipa iz Kolorada je ostvarila osmi uzastopni trijumf (najduža serija otkad je Jokić u klubu), odnosno 17. u poslednjih 20 mečeva, ali do njega nije stigla lako, iako je imala veliku prednost. Izabranici Majka Melouna su već u prvoj četvrtini došli do dvocifrenog viška, u drugoj je isti narastao do +18 i