Ponovo se trese komšiluk: Novi zemljotres večeras pogodio ovu susednu zemlju!

ZEMLJOTRES jačine 4.8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras Rumuniju.

Epicentar zemljotresa bio je na oko 80 kilometara od Brašova. Zabeleženo je da je epcentar ovog zemljotresa bio na dubini od 80 kilometara. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Podsetimo, ovo nije jedini potres u komšiluku. Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru osetio se jutros u Splitu i na širem području Dalmacije. M4.8 #earthquake ( #cutremur) strikes 80 km E of #Braşov ( #Romania) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nqo50OH1Jm —