To je bio samo mali ubod: Vakcinisan predsednik Austrije

Večernje novosti pre 9 sati | Tanjug

Predsednik Austrije Aleksander van der Belen primio je danas prvu vakcinu protiv korona virusa.

- „To je bio samo mali ubod i već je sve prošlo. Sada imam odličan osećaj“ - napisao je on na tviteru. - Vakcina, daje sigurnost. Van der Belen je izrazio nadu da će biti dovoljno vakcina kako bi svi koji to žele mogli da se vakcinišu. Izrazio je nadu i da će uskoro svi moći ponovo sa se susreću i druže. U Austriji je do sada dato nešto manje od dva miliona doza, a u četvrtak je zabeležen rekordan broj vakcinisanih u jednom danu sa više od 60.000 osoba. U planu je