Bolonja stvarala šanse, Roma pobedila

Fudbaleri Rome slavili su protiv Bolonje sa 1:0 (1:0) u utakmici 30. kola Serije A.

Bila je to važna pobeda "vučice" u borbi za plasman koji vodi u Ligu šampiona, na osam kola pre kraja prvenstvene trke. S druge strane, Bolonja, koju sa klupe predvodi naš trener Siniša Mihajlović, nije uspela da izbegne poraz iako je tokom većeg dela meča bila opasnija. To se naročito odnosi na prvo poluvreme, tačnije na prvih 20 minuta kada su gosti stvorili četiri povoljne prilike, ali ih nisu iskoristili. Kao po pravilu, za to su i kažnjeni i to minut pre