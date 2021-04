Živećemo normalnije ako vakcinišemo tri miliona ljudi

Politika pre 7 sati

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, Branislav Tiodorović, smatra da ćemo, ako uspemo da vakcinišemo tri miliona ljudi, biti u prilici da živimo normalnije.

Tiodorović je rekao da je za povratak normalnom životu potrebna obimna vakcinacija za što kraće vreme. Bilo bi idealno da u narednih mesec do dva vakcinišemo tri do tri i po miliona ljudi i na taj način steknemo kolektivni imunitet, istakao je Tiodorović. On je ukazao da se, dok ne steknemo kolektivni imunitet bar do 70 odsto, ne smemo opustiti i da moramo pokazati kolektivnu odgovornost. Tiodorović je ocenio da olakšanje ne možemo očekivati pre juna. Onog trenutka