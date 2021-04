Danas nas čeka vremenski obrt: Preko dana sunčano i toplo, popodne kiša, a pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U SRBIJI se očekuje mestimično slab prizemni mraz, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do osam stepeni, a najviša od 17 do 21. U Beogradu ujutro na širem području grada slab prizemni mraz, u toku dana toplo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Foto: Printskrin/RHMZ Najniža temperatura od četiri do osam, a najviša oko 20 stepeni. U ponedeljak pretežno