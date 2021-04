Erdogan o situaciji u Ukrajini: Razgovarao sa Zelenskim, evo šta su glavni zaključci

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

PREDSEDNICI Turske i Ukrajine, Redžep Tajip Erdogan i Vladimir Zelenski, sastali su se u Istanbulu, a turski lider je posle susreta rekao da podržava Minske sporazume o Donbasu i potrebu da se umanji napetost na istoku Ukrajine. Istovremeno je podržao i „Krimsku platformu“.

- Razgovarali smo o istočnoj Ukrajini. Uvereni smo da se postojeća kriza može rešiti političkim, diplomatskim putem i u okviru međunarodnog prava. Želimo da se napetost umanji što pre i da se, u okvirima Minskih sporazuma, ponovo uspostavi mir. Spremni smo da podržimo taj proces - rekao je turski predsednik. On je dodao i da je glavni cilj Turske da „Crno more ostane more mira i stabilnosti“. - Ni u kom slučaju ne želimo eskalaciju napetosti u našem regionu -