Kon: Mene iritira; nek se ne čude kad im dođe Komunalna milicija

B92 pre 5 sati | Beta, Tanjug

Beograd -- Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv korone od početka "uporni kočničar" u popuštanju mera.

"Popustiće se još, ali polako", rekao je Kon za TV Hepi, napominjući da je virus "toliko prisutan" da lako može da poraste broj novozaraženih. Prema njegovim rečima, čim dođe do većeg popuštanja mera, odmah dođe i do aktiviranja koronavirusa. "Mene iritira što kada mi kažemo da je nešto obavezno, narod to tretira kao predloženo. Rekli smo da su maske obavezne u kafićima na otvorenom, a to niko ne poštuje", rekao je Kon. On je, gostujući na TV Hepi, kazao da onaj ko