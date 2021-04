Jokić o MVP trci: Hvala što me pratite, ali mi je svejedno, hoću prsten (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Ipak, Denver je odigrao veoma loš meč i poražen je od Bostona rezultatom 87:105.

Poslednju četvrtinu izgubili su rezultatom 31:8, pa je njegovih 17 poena, 10 skokova i 12 asistencija bilo uzalud. – Nisam bio frustriran, to je samo utakmica. Normalna utakmica, normalan dan za mene – počeo je Jokić i pokušao da izvuče nešto pozitivno iz ove utakmice. – Nismo imali mnogo izgubljenih lopti. To je dobro protiv tima koji vas tera da gubite lopte. To je dobro, ostalo je loše. Loše smo šutirali za tri i nije nas išlo, iako smo imali mnogo asistencija –