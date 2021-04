Teška povreda Džamala Mareja – "Zabrinuti smo" VIDEO

B92 pre 4 sati | B92

Bek Denver Nagetsa Džamal Marej doživeo je nezgodnu povredu levog kolena na utakmici sa Golden Stejt Voriorsima.

Saigrač Nikole Jokića je u porazu od 116:107 loše doskočio prilikom jednog prodora, te je morao da napusti teren. Da stvar bude gora, sve se to dogodilo na samo 50 sekundi do kraja meča, kada je sve bilo rešeno. Marej se vratio u sastav Denvera nakon četiri propuštene utakmice, ali očigledno ga čeka nova pauza. Težina povrede znaće se posle magnetne rezonance. "Džamal je izuzetno važan za našu ekipu. Znam da ga boli trenutno i ja sam potresen zbog toga. To je