U sredu hladno sa kišom i snegom, do 8 stepeni

Dnevnik pre 27 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Kratkotrajni sneg moguć je i u nizim predelima centralne Srbije, saopštio je RHMZ. Posle podne postepeni prestanak padavina najpre na jugoistoku. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Prema izlgedima za narednih sedam dana, do 21. aprila, u četvrtak će biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Kratkotrajni sneg ponegde je