Šabac: Uhapšen Pakistanac zbog ubistva

ŠABAC - Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije u Loznici efikasnom akcijom uhapsili su K. S. A. (1991), državljanina Pakistana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštila je danas Policijska uprava u Šapcu.

Sumnja se da je on prošle noći, na autobuskoj stanici u Banji Koviljači, nakon kraće verbalne rasprave i fizičkog obračuna, oštrim predmetom zadao više uboda dvadesettrogodišnjem državljaninu Avganistana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, dodaje se u saopštenju.