Kecmanović eliminisan iz Monte Karla (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Masters turnira u Monte Karlu od Italijana Fabija Fonjinija.

Meč prvog kola trajao je sat i 17 minuta i rešen je u dva seta sa 2:0 (6:2, 7:5). Srpski teniser je u prvom setu, osim brejka u uvodnom gemu, odigrao katastrofalno, izgubio sva tri servis gema i nije imao nijedan napravljen viner. Fonjini se veoma dobro kretao, pogađao i iz forhenda i iz bekhenda, te je vrlo brzo stigao do vođstva. Fabio ❤️ Monte Carlo 2019 defending champion @fabiofogna is up & running with a brilliant 6-2 7-5 win over Kecmanovic #RolexMCMasters