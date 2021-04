Novak objasnio šta ne može da kontroliše

B92 pre 33 minuta | B92

Nakon uspešnog starta Monte Karla, Novak Đoković izašao je pred novinare.

Jedno od pitanja ticalo se i nedavnih izjava njegovog oca Srđana, što u srpskim, što u regionalnim medijima. "Volim svog oca, on mi je velika podrška od početka karijere. Naravno, ne mogu da kontrolišem sve što govori, moram to da prihvatim i volim ga takvog kakav je. Moj otac je veoma strastven, uvek se trudi da me zaštiti, brine o meni, sve što radi, radi iz najbolje namere", rekao je Novak i dodao: "Shvatam da neke ljude nerviraju određene reči, ali on je i