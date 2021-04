VIDEO: Digitalizacija Srbiji uštedela 180 miliona stranica papira

Radio 021 pre 27 minuta | Tanjug

Svetski ekonomski forum (WEF) objavio je video prilog o Srbiji, odnosno o procesu digitalizacije, ističući da je taj potez omogućio Srbiji da uštedi 180 miliona stranica papira.

U videu koji je objavio Svetski ekonomski forum, navodi se da je Srbija prešla na e-Upravu 2017. godine, od kada građani mogu da pristupe uslugama javnih institucija onlajn. Ova promena, kako se navodi, dovela je do velikog pada upotrebe papira. Do danas, Vlada je uspela da sačuva 180 miliona stranica papira A4 formata, navodi Svetski ekonomski forum. "Ako to prevedete na drveće, struju i vodu što je potrebno da se proizvode taj papir, to bi značilo da smo od juna