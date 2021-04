Milan Dumanović: Vučić je Hrkalović nametnuo Stefanoviću, novac od droge uzimali SNS i BIA; Vučić: Kad sam video, pitao sam se dokle ide laž i ljudska glupost

Beta pre 1 sat

Nekadašnji pripadnik Odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za tajno praćenje Milan Dumanović izjavio je da je Aleksandar Vučić, "Dijanu Hrkalović nametnuo Nebojši Stefanoviću", kao i da je s funkcije u policiji smenjena na zahtev američkih službi, jer su znali da pomaže "kavačkom klanu" u kriminalnim obračunima.

"Znam da je u januaru 2017. svakog dana odlazila kod Aleksandra Vučića. Uostalom, odlazila je u zgradu Vlade Srbije kod premijera i to je bilo evidentirano na prijavnici. Vučić je Dijanu Hrkalović nametnuo Nebojši Stefanoviću. Iako ona kasnije jeste stvorila i odnos sa Stefanovićem", rekao je Dumanović, koji je sada predsednik Saveta za borbu protiv kriminala Pokreta Oslobođenje, za novi broj nedeljnika NIN.

Dumanović je rekao i da "ne zna zašto je stalno odlazila kod Aleksandra Vučića, ali zna i da je bila na stalnoj vezi i sa Andrejem Vučićem".

Na pitanje kako se Hrkalović našla na udaru tabloida i da je saslušavana, on je odgovorio da "kurcšlus nastaje krajem maja 2019, nakon sastanka u Vašingtonu".

"Tada su se sa predstavnicima službi SAD sastali ministar Stefanović, komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulović i načelnik UКP-a Srbije Dejan Кovačević. Predstavnici američkih službi su tada tražili da Dijana Hrkalović ne bude više u policiji. Ono što je ona radila znale su i nemačke službe", rekao je Dumanović.

Kako je rekao, "učestvovala je u sukobu kavačkog i škaljarskog klana na strani kavčana, ona je odavala informacije o kretanju osoba iz škaljarskog klana koji su likvidirani u drugim državama".

"I smenjena je odmah posle sastanka u Vašingtonu, kada je Stefanović otišao kod Vučića. Navodno je tada Vučić rekao Stefanoviću i da on mora da ode. Posle tog sastanka Dijana je pokušavala da dođe do braće Vučić, ali su oni prekinuli komunikaciju s njom", rekao je Dumanović.

Prema njegovim rečima, "grupa Veljka Belivuka je bila pod njenom kontrolom".

"Nakon što je otišla iz MUP, oni nisu prihvatali nova lica za kontakt koja je Vučić nametao. Belivuk je poručio neuspelim posrednicima: 'Ne pričam ni sa kim osim sa šefom'. A šef je Vučić. Prvi put se dešava da tako brutalne grupe kao Belivukova imaju podršku u vrhu sistema, a ne niže u strukturama, kao što je to ranije bio slučaj", kazao je Dumanović.

On je rekao i da je "Belivuk ranije 'radio' jeftiniju drogu - marihuanu, ali kasnije, kao deo kavačkog klana ova grupa se bavi prodajom heroina i kokaina i držali su Beograd".

"Neki od ljudi iz sistema su se plašili i nisu smeli da reaguju. A funkcioneri MUP-a ili BIA koji su žmurili na rad ove grupe su napredovali. Deo novca od posla sa drogom uzima SNS, a deo BIA", naveo je Dumanović.

Odgovarajući na konstataciju da su to ozbiljne optužbe i odakle to zna, on je naveo da je "pričao sa kolegama", kao i da mu je "pripadnik službe za drogu iz UKP-a rekao da je glavni neprijatelj samo škaljarski klan".

Na pitanje gde je nastao šum između Stefanovića i Vučića, odgovorio je: "Pratite najveće afere, na primer Кrušik i Jovanjicu i aktere koji se vezuju za njih i videćete".

"Da se poštuje krivični zakon Stefanović bi bio uhapšen, kao i Hrkalovićeva. Ali ne smeju da ih hapse. Oni imaju dokaze protiv Vučića i zato se okleva", naglasio je Dumanović.

On je naveo i da su lideri opozicije praćeni, kao i da su "neke njihove fotografije sa pratnje, objavljene 2018. i 2019".

"Nisu samo praćeni ljudi koji kritikuju režim, već i neki ministri iz SNS-a, kao na primer Zorana Mihajlović. Cilj tih praćenja nije zakonski, da se prate zbog nekog krivičnog dela, već da bi se nadziralo šta rade i da bi se došlo do materijala za eventualnu kompromitaciju i ucene", rekao je Dumanović.

NIN podseća da mu se sudi zbog navodnog odavanja službene tajne nakon što je podneo krivičnu prijavu protiv čelnika MUP-a za nezakonita postupanja u slučajevima "Potočari" i "Banjaluka".

List "Srpski telegraf" u današnjem izdanju na naslovnoj strani piše "Ovo je najbolji primer licemestva, NIN napada Vučića da štiti Dijanu Hrkalović iako svi znaju da je ona u najprisnijim mogućim odnosima s Nebojšom Stefanovićem. Prikazana je i naslovna strana ovog nedeljnika na kojoj je slika Dumanovića i rečenica "Vučić je Dijanu Hrkalović nametnuo Stefanović".

Stefanović: Ja sam postavio Dijanu Hrkalović za državnu sekretarku MUP, Vučić nju nije nametnuo

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da je on postavio Dijanu Hrkalović za državnu sekretarku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) dok je bio na čelu tog ministarstva, demantujući tvrdnje da je njemu predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nametnuo" Hrkalović.

On je naglasio da je to "besmislena tvrdnja" i dodao da ne zna "koja je poenta".

Vučić: Nasmejao sam se kad sam video da piše da sam Stefanoviću nametnuo Dijanu Hrkalović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su netačni navodi u nedeljniku NIN da je nametnuo bivšu državnu sekretarku Dijanu Hrkalović sadašnjem ministru odbrane, a tada ministru policije, Nebojši Stefanoviću.

"Kada sam video tu naslovnu stranu stvarno sam se nasmejao. Pitao sam se dokle ide laž i ljudska glupost", rekao je Vučić.

U odgovoru na novinarsko pitanje je ocenio da su te laži nešto s čim mora da živi jer ne podnosi tužbe.

"Morate da primite sve te besmislene udarce i laži na svoja pleća i da nastavite da gurate kao da se ništa nije dogodilo", rekao je predsednik Srbije prilikom posete Institutu za virusologiju i serume Torlak u Beogradu.

(Beta, 04.15.2021)