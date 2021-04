Sutra pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje sveže

Vesti online pre 7 sati | Tanjug, Vesti online

U Srbiji sutra ujutro hladno sa slabim mrazom, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje sveže.

U toku noći na jugu naoblačenje s kišom, u planinama sa snegom. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -3 do 1, najviša od 11 do 14 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro hladno sa slabim mrazom. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje sveže. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -3 do 0, najviša 12 stepeni. Izgledi vremena za narednih sedam dana – do 23. aprila: Pretežno oblačno