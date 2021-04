"Epidemiološka situacija je izašla iz vanredne": Predrag Kon o novim odlukama i potencijalnim merama za uskrs

Blic pre 31 minuta

Moram da kažem da je epidemiološka situacija sada izašla iz vanredne, i sada je procenjujemo kao nepovoljnu - rekao je jutros, nakon sednice Kriznog štaba na kojoj su donete nove mere.

On je saopštio da sve mere koje su do sada važile ostaju na snazi, kao i da će se đaci starijih razreda osnovne i srednjih škola vratiti u klupe od 19. aprila. Takođe je doneta odluka da se cena PCR testa za strance i naše građane izjednačava. - Još uvek imamo veliki broj pacijenata koji leže na intenzivnim negama, ali polako dolazi do pražnjenja bolnica - kazao je on. On je dodao da na ovom sastanku nije bilo rasprave o merama koje bi upravo zbog Vaskrsa mogle da