Ne zaboravite kišobrane: Sutra oblačno sa kišom i vetrom

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će se sutra naoblačenje s kišom koje je zahvatilo južne, tokom prepodneva proširiti na centralne, a posle podne i na ostale predele.

Na planinama će padati sneg. Na severu Vojvodine biće suvo uz postepeno naoblačenje, a kiša se očekuje uveče i tokom noći, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, severoistocni i istocni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna od 5 na jugu do 13 stepeni na severu Srbije. U Beogradu će sutra biti oblačno, posle podne s kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 3, najvisa dnevna oko 10 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 24. aprila, u