Zaplenjen kilogram heroina na Novom Beogradu, uhapšen osumnjičeni

B92 | Tanjug

Pripadnici MUP Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Interventnom jedinicom 92 zaplenili su oko kilogram heroina i uhapsili D. B. (1978).

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policijski službenici su, u Obrenovačkoj ulici u Novom Beogradu, zaustavili taksi vozilo u kojem je na zadnjem sedištu sedeo osumnjičeni i pregledom njegovih stvari, u većoj papirnoj kesi, pronašli dva paketa sa ukupno oko jedan kilogram heroina, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem