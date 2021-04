U Beogradu je dato 930 hiljada doza vakcina

Blic pre 57 minuta

U Beogradu je, zaključno s jučerašnjim danom, vakcinisano 553.291 osoba, što iznosi 39,3 odsto punoletnog stanovništva, a revakcinisano 379.135, odnosno 27 odsto punoletnog stanovništva, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je na televiziji K1 precizirao da je do sada u Beogradu dato ukupno 932.426 doza vakcina, za vakcinaciju i revakcinaciju. Stanovništvo Beograda starosti od 65 do 74 godine vakcinisano je u procentu od 68,78 odsto, naveo je Vesić. Dodao je da je vakcinisano 46 odsto muškaraca i 54 odsto žena, a da je prosečna starost vakcinisanih 59,1 godine. U Beogradu je, kaže, od početka masovne imunizacije dato 629.380 doza vakcina proizvođača Sinofarm, 145.416 doza vakcine