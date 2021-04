Rad se "vadi" iz crvene zone, Čukarički mu pomogao u Pazaru

B92 pre 17 minuta | B92

Fudbaleri Rada pobedili su u gostima Zlatibor 2:1 u utakmici 32. kola Superlige Srbije.

Rad je u rasponu od tri minuta upisao važan trijumf golovima iskusnog Aleksandra Trninića i Marka Sarića na startu drugog poluvremena. Zlatibor je uspeo da smanji preko Stefana Vukića iz penala, ali su "građevinari" izdržali do kraja i došli do treće uzastopne pobede, a četvrte iz pet mečeva. Zato je i pobegao od opasne zone na tri boda, posebno što je Novi Pazar izgubio. Čukarički je posle preokreta slavio 3:1 kraj Jošanice i tako pomogao gradskom rivalu. I to sa