Sevilja "zakuvala" borbu za špansku titulu

Fudbaleri Sevilje pobedili su u gostima Real Sosijedad 2:1 na otvaranju 33. kola španske LaLige.

Sevilja je do pobede u San Sebastijanu došla posle preokreta. Domaćin je poveo preko Fernandesa u petom minutu, ali je već do 22. bilo 1:2. Fernando i En Nesiri su u roku od samo tri minuta doneli preokret, koji je Sevilja sačuvala do kraja utakmice. Tako je tim Đulena Lopetegija došao do petog trijumfa iz poslednjih šest mečeva i "zakuvao" borbu za sam vrh. Andalužani su samo na tri boda od lidera madridskog Atletika, naravno uz meč više, i trka za sam vrh dobija