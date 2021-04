Tužilaštvo: Uhapšen i osumnjičeni za podstrekivanje napada na Daška Milinovića

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi se postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog voditelja Daška Milinovića, medju kojima su dvojica napadača i jedan osumnjičen za podstrekavanje, saopštilo je danas to tužilaštvo.

Za podstrekavanje na nasilničko ponašanje osumnjičen je M.E. (31) iz Beograda koji je po navodima tužilaštva dvojici osumnjičenih U.S. (25) i N.K. (24) iz Surčina ponudio novac za napad na voditelja, a oni se terete za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Kako prenosi novosadski portal 021.rs, jedan od osumnjičenih napadača na radijskog voditelja N.K. je u bekstvu i za njim se intenzivno traga, dok