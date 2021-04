Predsednik o gorućim temama: Srbija mora da bude zemlja pobednika, a nećemo dozvoliti novi pogrom ili ponižavanje!

Večernje novosti pre 51 minuta | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Fokus" na televiziji B92.

Prva tema gostovanja je takozvani "non pejper" koji je navodno Janez Janša dostavio Briselu. - Krenuli smo od najtežeg pitanja. Sve što budem govorio, govoriću iskreno. Nisam video nikakvu mapu, nikakav plan. To što nekima ne odgvara da o tome govore, već bi da to pripišu Srbiji, to mnogo više govori o njima, nego o nama. Ja nisam neko ko će lažno da optuži bilo koga. - Premijer Janša je jedan otvoren čovek - rekao je predsednik i naglasio da su njih dvojica imali