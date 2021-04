Evo kakvo nas vreme čeka narednih 7 dana

Vesti online pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas preovlađivati oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je RHMZ.

Više padavina se očekuje ujutro i pre podne. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, naviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 25. aprila, u utorak oblačno, mestimično sa slabom kišom i sveže. U sredu promenljivo oblačno, malo toplije i u većini mesta suvo. Zatim, do kraja perioda umereno i potpuno oblačno mestimično sa kišom. Dnevna temperatura u manjem porastu, ali će i dalje biti malo