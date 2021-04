„Policijske legitimacije deljenje navijačima u Potočarima“

Nova pre 1 sat | Autor:Gordana Petkovic

Prilikom dolaska Aleksandra Vučića u Potočare 2015. godine podeljeno je oko 200 policijskih legitimacija, od čega je većina pripala navijačima nekih beogradskih klubova, kao i pripadnicima Srpske Sparte iz Pančeva, rekao je bivši pripadnik Odeljenja za tajno praćenje MUP-a Milan Dumanović, napominjujući da su oni to saznali od ljudi u BiH. On je gostujući u „Utisku nedelje“ rekao da ne zna zašto su navijači poslati tamo i da to tek treba da se utvrdi. Dumanović je