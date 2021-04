Vulin o zahtevu Haga: Politički pritisak,hoće da sruše Vučića

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je, govoreći o zahtevu Haškog tribunala za izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića, da je reč o političkom pritisku i pokušaju napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Oni znaju da je naš parovosudni sistem daleko bolji od većine u okruženju i znaju koliko držimo do zakona. Ovo je politički pritisak. Ovo je pokušaj napada na Vučića. Na kraju hoće da ga sruše i to nije nešto što rade od juče", rekao je Vulin u nedelju uveče u emisiji Hit tvit na TV Pink. Vulin je dodao da očekuje da se taj pritisak podigne na najviši mogući nivo. On je naglasio da je Vučić obnovio Vojsku Srbije i obezbedio ogromna ulaganja u vojsku i policiju,