Pucnjava u Teksasu: Najmanje troje mrtvih! (video)

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti onlajn

NAJMANJE troje ljudi je ubijeno u današnjoj pucnjavi u gradu Ostin, u američkoj državi Teksas, izjavile su lokalne vlasti.

Prema rečima službenika policijske uprave Ostina, pucnjava se dogodila u u oblasti Arboretum na severozapadu, u stambenom kompleksu u toj oblasti. Stanarima se preporučuje da izbegavaju to područje, dok se ljudima u blizini traži sklonište. Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK — Dr Karl Kreder (@mechanikalk) April 18, 2021 (Sputnjik) Uskoro opširnije