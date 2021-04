Austrija: Niz zemljotresa “prodrmalo” Nojkirhen

Vesti online pre 5 sati | Z. Mirković - Vesti

Austriju je rano jutros pogodio zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihteru, nakon kojeg su usledili dalji manji potresi.

Epicentar potresa bio je na prostoru opštine Nojkirhen i mogao se osetiti u Beču, ali čak i do Salcburga. Posle zemljotresa magnitude od 4,4 stepena po Rihteru, koji se dogodio u 0.57 sati, usledilo je, do 7.16 sati 11 daljih potresa magnitude od 1,5 do 3,2 stepena po Rihteru. Prijavljena su lakša oštećenja na zgradama oko epicentra. Inače ovo je treći zemljotres u kratkom vremenskom periodu koji se dogodio u ovom delu Austrije. Krajem marta i početkom aprila