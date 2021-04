Rama opet provocira: "Mini Šengen je prilika za uklanjanje granica između Kosova i Albanije"

Blic pre 55 minuta

Albanski premijer Edi Rama "mini Šengen" vidi kao priliku za, kako je rekao, "uklanjanje granica između Albanije i Kosova", ali smatra da će proći godine dok u Prištini to shvate.

Rama tvrdi da je ideja o "regionalnom Šengenu" potekla od bivšeg albanskog premijera Fatosa Nanoa, kao i da je on prvi progurao tu ideju među liderima država članica "mini šengena", prenosi prištinski Reporteri. Smatra i da bi Prištini trebalo da bude prioritet dijalog sa Beogradom, kako bi tzv. Kosovo dostiglo viši nivo u ekonomskom i socijalnom pogledu. - Prvi regionalni Šengen artikulisao je Fatos Nano u vreme kada je to delovalo suludo. Ja sam to ponovo uveo