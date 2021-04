Vesić: U Beogradu vakcinisano 40%, sledeći cilj 50% punoletnih

Vesti online pre 50 minuta | Tanjug, Vesti online

Zaključno sa jučerašnjim danom, u Beogradu je vakcinisano, odnosno bar jednu dozu vakcine primilo je 562.447 ljudi, što je 40 odsto punoletnih građana prestonice, izjavio je jutros zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Drugu dozu cepiva primilo je 389.807 osoba, odnosno 27,7 odsto građana. – To znači da je Beograd postigao svoj prvi cilj, da stignemo do 40 odsto vakcinisanih. Sledeći cilj je 50 odsto, za to nam treba još oko 140.000 vakcinisanih i očekujem da ćemo ga dostići u maju – rekao je Vesić za Tanjug na Beogradskom sajmu, gde je jutros počela vakcinacija ugostitelja, hotelijera, zaposlenih u frizerskim, kozmetičkim salonima. Vesić je poručio da je konačni cilj 750.000