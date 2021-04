Počelo je dobro, ali završiće se sa kišom

B92 pre 1 sat | Beta

Beograd -- U Srbiji će tokom jutra biti pretežno vedro, dok se posle podne sa zapada i jugozapada očekuju naoblačenje i kiša povremeno, saopštio je RHMZ.

U Vojvodini veći deo dana pretežno sunčano vreme. Tokom noći prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren, jugozapadni vetar, u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do devet, najviša dnevna od 17 do 21. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom noći kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od sedam do devet, najviša dnevna oko 20.