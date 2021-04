Vučić: Ne pada nam na pamet da o tome razmišljamo

B92 pre 45 minuta | B92

Nema rata, niti će ga biti, izjavio Milorad Dodik nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Banjaluci.

Upitan da prokomentariše izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je rekao da će stati ispred naroda ako bude novog rata u BiH, predsedavajući Predsedništva BiH je rekao da je rat neprihvatljiv i da svako ko na to računa, "nek ne računa nas. Mi taj rat nećemo voditi". "Ratom ne može ništa da se reši, ali očigledno da on (Izetbegović) misli da se mirom ne može ništa rešiti, jer su njihovi ciljevi ratni ciljevi i to je razlika između nas i njih", naveo je Dodik i