Aleksandar Jovanović Ćuta: Desiće se opšta pobuna, tek je počela odbrana Srbije od trovanja

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Aktivista pokreta "Odbranimo reke Stare planine" Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od inicijatora nedavnog ekološkog protesta u Beogradu, izjavio je da oni koji žele da se bave politikom ili makar okupljanjem ljudi oko neke ideje ili akcije, moraju da imaju na umu da "ako hoćeš da ti ljudi veruju, moraš da udješ u svaku kuću".

"Mi smo ušli u svaku kuću na Staroj planini. Obišli smo svih dvadesetak sela koja imaju po 15 ili 20 stanovnika, uglavnom ljudi od po 90 godina. S tim su i računali ovi koji su u to krenuli, da nema ko to da brani, da mogu da čerupaju ko šta dohvati", rekao je Jovanović za nedeljnik Vreme. Dodao je da "nisu to samo ovi radili, i oni pre njih su, svi koji su bili na vlasti i ovi koji su sad - odgovorni su za nestanak reka". "Svi da se branimo: naučnici, instituti,