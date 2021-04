Tužilac u Jagodini: Nemam osnov za izuzeće

RTV pre 26 minuta | Fonet

JAGODINA - Da bih tražio da se slučaj mogućeg podvođenja maloletnica sa tužilaštva u Jagodini prebaci na neko drugo, morao bih da ispunim uslove za to, recimo da dokažem da sam pristrasan, da sam u rodbinskim vezama sa licima koja se pojavljuju u slučaju, rekao je za Danas viši javni tužilac u Jagodini Radoslav Vučković.

Pošto te uslove ne ispunjavam, nemam osnov da tražim izuzeće, objasnio je on. Ako bi mi naredio neki nadređeni tužilac da prebacim u neko drugo tužilaštvo, u nekom drugom gradu, tada bih jedino to mogao da uradim. Ovako nemam osnova da to samostalno tražim ili uradim, objasnio je Vučković. Prema njegovim rečima, policiji je naloženo da ispita sva lica koja se pominju u ovom kontekstu, posle čega će tužilaštvo preduzeti sledeće korake. Tužilaštvo u Jagodini je,